Lutte contre le bruit - 30 km/h de nuit: pas tous les Vaudois en profiteront

Zurich: autre approche

Le Canton de Zurich ne fixe pas de tels critères et chaque ville a son autonomie. Celle de Zurich vient d’annoncer que le 30 km/h sera généralisé progressivement, de nuit mais aussi de jour. Certains axes, autour desquels personne n’habite, pourront rester à 50. Quelques routes pourraient le rester également, en fonction notamment du critère de l’efficacité des transports publics. La ville planche actuellement sur la planification et la répartition des routes qui verront leur vitesse baisser et celles qui resteront à 50. Mais la ville annonce que le réseau sera «en majorité» limité à 3 0 km/h d’ici à une vingtaine d’années.