30 km/h généralisé: au tour de l’UDC et du PLR de saisir la justice

L’arrêté du Conseil d’Etat prévoit de limiter la vitesse à 30 km/h toute la journée sur 294 axes, et seulement la nuit sur 139 axes. 20min/Robin Baudraz

«Coup de force» pour le PLR, «déni de démocratie» et «chasse aux automobilistes» pour l’UDC: l’arrêté décrétant la quasi généralisation du 30 km/h sur les routes genevoises, édicté lundi 10 octobre par le Département des infrastructures, fait fulminer la droite. Ce mardi et hier, les deux partis ont ainsi annoncé leur volonté de saisir la justice et de faire recours contre le texte honni. Ils emboîtent ainsi le pas au TCS qui, jeudi passé, avait été la première entité à sortir du bois et à dire sa détermination à porter le combat devant le Tribunal administratif de première instance.

«La généralisation du 30 km/h constitue un changement politique fondamental, explicite Bertrand Reich, le président du PLR. Or, c’est au Parlement qu’il revient de procéder à ce type de changements.» Il regrette par ailleurs que cet arrêté ait été pris alors même que «le Grand Conseil travaille intensément sur le sujet», notamment via une motion réclamant de surseoir à ce plan de lutte contre le bruit routier , entre autres pour tenir compte de la circulation des TPG et des services d’urgence. «Il aurait fallu quelque chose de concerté», plaide-t-il, navré que le Conseil d’Etat «s’amuse à ignorer les équilibres. S’il prend le chemin juridique, car c’est ce que signifie cet arrêté, il nous trouvera sur ce chemin. Mais cela me désole. La politique, ce n’est pas ça.»