Conseil municipal : 30 km/h largement étendu en ville de Zurich

D’ici à 2030, l’agglomération zurichoise devrait connaître une limitation de vitesse fixée à 30 km/h.

Après Winterthour, la ville de Zurich veut également introduire largement la limite de vitesse à 30 km/h, selon un communiqué du Conseil municipal publié mercredi. Le but: protéger la population des nuisances sonores. Une réduction de la vitesse des véhicules est une mesure efficace pour y parvenir. Plus de 100’000 personnes habitant Zurich sont actuellement exposées à de tels bruits. Seuls les tronçons où le voisinage n’est pas affecté par le bruit resteront limités à 50 km/h. Outre la baisse des décibels, cette mesure permettra de créer des rues et des places plus attrayantes.

Le plus facile d’abord

Le plan de mise en œuvre est prévu jusqu’en 2030 et sera réalisé par étape. Les premières artères à passer aux 30 km/h seront celles qui auront un faible impact sur les transports en commun. Les autres routes feront l’objet d’études plus poussées. Les effets négatifs sur les transports publics, comme l’allongement des temps de trajet et l’impact sur la fluidité et le respect des horaires doivent être pris en compte. Pour ce faire, les feux tricolores devront être optimisés ou encore des itinéraires dédiés devront être créés. Et si la situation tombe dans une impasse, il faudra engager du personnel et acheter du matériel roulant. «Mais pour l’heure, le canton n’a pas prévu de fonds pour cette éventualité», précise le communiqué. Dans cette attente, le Conseil municipal est prêt à supporter les coûts supplémentaires avec un financement transitoire de la ville.