Coronavirus : 300 millions de francs pour soutenir la sécurité sanitaire mondiale

La Suisse se mobilise pour garantir un accès équitable aux vaccins, tests et médicaments dans le monde entier et lutter ainsi efficacement contre la pandémie de COVID-19.

Le Conseil fédéral a décidé de soutenir l’initiative «Accélérateur ACT» visant à accélérer l’accès aux outils de lutte contre le COVID-19 à hauteur de 300 millions de francs. Cette initiative répond à un double objectif: améliorer l’accès aux vaccins, aux tests et aux médicaments dans les pays en développement et renforcer les systèmes de santé locaux.

Si des progrès considérables ont été accomplis dans la mise au point de tests, de traitements et de vaccins, l’accès à ces moyens n’est pas toujours garanti de manière équitable et à large échelle. Très contagieux, les nouveaux variants du virus suscitent de nombreuses inquiétudes et rendent encore plus difficiles les efforts déployés dans le monde en matière de diagnostic, de traitement et de vaccination.