Prix de l’électricité : 3000 hôtels et restaurants menacés de fermer, alerte GastroSuisse

Les prix de l’électricité vont grimper de 200% à 600% en Europe et des milliers d’établissements sont menacés de disparition selon un communiqué de l’association européenne des hôtels, cafés et restaurants Hotrec, relayé samedi par «Schweiz am Wochenende». L’hebdomadaire fait le point en Suisse où les perspectives ne semblent pas plus réjouissantes.