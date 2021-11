Genève - 3000 manifestants défilent contre la loi Covid et le pass

Un mois plus tard, ils sont toujours là, mais plus nombreux encore. Le 9 octobre, plus de 2000 manifestants avaient défilé dans les rues de Genève pour dire leur opposition à la loi Covid-19, qui sera soumise au peuple le 28 novembre. Ce samedi, ils étaient près de 3000 à battre le pavé pour les mêmes raisons, aux cris de «liberté, liberté!» et «Berset, ton pass on n’en veut pas!» Les accompagnaient, dans un lent ballet aussi assourdissant qu’impressionnant, les Freiheitstrychler, littéralement les «sonneurs de cloche de la liberté», venus exprès de Suisse alémanique. Le cortège, comme en octobre, était extrêmement mixte: tous les âges, origines et catégories sociales étaient représentés, à tout le moins visuellement. Un grand nombre de personnes étaient ceintes de drapeaux contestant «la discrimination» que génère de leur point de vue le certificat Covid, ainsi que «la vaccination forcée» qu’induirait le dispositif. À la place Neuve, les orateurs ont ainsi appelé l’assemblée à «sauver la démocratie» fin novembre. La loi contestée offre une base légale à l’usage du pass Covid, qui disparaîtrait en mars si elle était rejetée.