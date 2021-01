Honduras : 3000 migrants en route vers les États-Unis

Une nouvelle caravane de migrants est partie vendredi du Honduras, direction le Guatemala puis le Mexique, avant, espèrent-ils, les États-Unis de Joe Biden.

Au moins 3000 Honduriens ont pris la route à pied vendredi formant une caravane humaine dans l’espoir d’entrer aux États-Unis et d’y trouver une vie meilleure, malgré les restrictions imposées par le Guatemala et le Mexique sur leur chemin. Beaucoup de migrants veulent croire que le président Joe Biden, qui sera investi mercredi, assouplira la politique migratoire des États-Unis, même si Washington les a déjà mis en garde.

Un groupe s’est détaché vendredi du gros cortège pour se diriger vers un autre poste-frontière, celui d’El Florido, plus proche, avec l’intention de rejoindre le reste de la caravane une fois entré au Guatemala. Des centaines de policiers guatémaltèques en tenue anti-émeutes ont pris position aux postes-frontières de la frontière Guatemala Honduras

Situation précaire

La situation économique de nombreux habitants du pays d’Amérique centrale, déjà soumis à la violence des gangs et des narcotrafiquants, s’est encore détériorée avec le passage de deux puissants ouragans en novembre et les conséquences de la pandémie de coronavirus.

«Mon rêve c’est d’arriver aux États-Unis, de m’acheter une petite maison, parce que j’en ai assez de vivre ici en louant et de travailler pour d’autres personnes», raconte à l’AFP Melvin Fernandez, un chauffeur de taxi du port de La Ceiba parti avec son épouse et ses trois enfants de 10, 15 et 22 ans.