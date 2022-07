Euro en Angleterre: 30’000 spectateurs et pas un policier? Pas de problème

Quand ton papa il a mal mis son autocollant sur sa tête. DR

Angleterre - Irlande du Nord. Forcément, avec l’habitude prise lors des Coupes du monde ou des Championnats d’Europe, on s’attendait à des flots de houblon, des terrasses noires de monde, des policiers sur les dents et deux-trois hooligans, qui sait. Mais l’Euro féminin, c’est tout simplement un autre monde. Presque un billet sur deux de ce tournoi a été vendu à une femme et plus d’un sur cinq pour des jeunes de moins de seize ans. Une planète sur laquelle on a presque fini par croire qu’un bisounours allait apparaître au coin du St-Mary’s Stadium de Southampton.

Pour comprendre un peu ce phénomène, on est allé voir Deborah, au stand des «Free Lionesses», pas loin d'où est parti le Titanic pour le pays des gros glaçons. «On est une association créée par des supporters à l'occasion de la Coupe du monde 2019. On n'a rien à voir avec la Football Association du pays, même si on peut collaborer avec», indique-t-elle depuis un bout de terrasse, où elle accueille des fans venus de tout le pays.

Le fanzine des «Free Lionesses». DR

«Chez les hommes, les supporters sont structurés depuis des décennies, explique cette sémillante blonde d'une trentaine d'années. Mais pour les filles, comme le public est très différent, on est là pour donner des conseils, pour trouver un endroit sympa pour passer le temps, où les gens peuvent venir nous voir tranquillement. Souvent, soit les gens ont pas mal voyagé dans la journée, soit ils sortent du travail. Alors ils sont contents d'avoir quelqu'un qui leur explique comment ça fonctionne. Les fans des Lionesses ne sont pas rodés comme ceux des Three Lions.»

Honnêtement, pour un journaliste qui a quand même fait quelques phases finales de ces messieurs - la deuxième chez les dames -, le choc est assez important. Quelques heures avant le coup de sifflet initial de cet Angleterre - Irlande du Nord, qu'on peut aisément qualifier de «derby de la bière chaude», on a l'impression d'être dans un autre monde. Pas de chants dans les pubs, pas d'attroupements de fans rougeaux et, plus incroyable encore... pas le moindre policier à l'horizon, malgré les plus de 30'000 personnes attendues!

Le joli parc du centre-ville, envahi des supporters des deux camps. DR

Les «Free Lionesses» ont également sorti un fanzine en début de tournoi, avec plein d'informations utiles pour les supportrices. Il y a même, dans ce fascicule, un répertoire de chants au cas où (presque en phonétique, s’il vous plaît: «Eng-er-land! Eng-er-land!» ou encore «We love you England we do!»)! Mais au final, les fans n'en ont pas eu besoin. Parce que chanter à la gloire de footballeuses ou de footballeurs semble tout simplement dans les gênes de ce peuple qui a inventé le football et le réinvente aussi un peu lors de cet Euro 2022.

Et puisque les Anglais ont rapidement été défiés par les Nord-Irlandais au fur et à mesure que tout ce petit monde a commencé sa transhumance depuis un parc blindé du centre-ville en direction du St-Mary Stadium, les «Eng-er-land! Eng-er-land!» sont venus tout seul, en réponse aux «Northern Ireland!» entêtant des «autres» Britanniques. Le tout dans une bonne humeur entretenue par du liquide contenu dans des canettes vertes et qui n'étaient pas de la bière pas cher venue d'Amsterdam, mais plutôt une boisson citronnée inventée en Allemagne. Décidément, rien n’est pareil…

Rien de mieux pour illustrer ce match amical mais qui comptait (terminé sur le score de 5-0) que la défenseuse Laura Rafferty. «C'est tellement cool! D'habitude on la voit avec nos couleurs ou au Sainsbury's du coin (ndlr: le Coop Pronto local) et là, elle va aller dans l'autre vestiaire», se marre une supportrice nord-irlandaise avec un grand panneau à la gloire de sa voisine, alors que le bus des visiteuses arrive. Et pour cause, la joueuse nord-irlandaise de 26 ans est née à Southampton et joue pour... Southampton, en troisième division anglaise.