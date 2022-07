Mondiaux d’athlétisme : 3000m steeple: une Kazakhe signe le 3e meilleur chrono de l’histoire

Giger éliminée

Pas d'exploit pour Yasmin Giger. La Thurgovienne de 22 ans a été éliminée dans la nuit de mercredi à jeudi en demi-finales du 400m haies des Mondiaux d'Eugene, aux Etats-Unis. Parcourant la distance en 56''31, elle a signé le 24e et moins bon chrono, à près de 4 dixièmes du temps réalisé la veille en séries (55''90). Elle aurait dû courir en moins de 53''72 pour obtenir son billet pour la finale. L'Américaine Sydney McLaughlin (52''17) s'est montrée la plus rapide, devant la Néerlandaise Femke Bol (52''84).

Une surprise au lancer du disque

Feng Bin a été sacrée championne du monde du lancer du disque pour la première fois en dépassant les favorites, la Croate Sandra Perkovic et l’Américaine Valarie Allman. La Chinoise, qui n’avait jamais obtenu de médailles mondiale ou olympique auparavant, s’est imposée grâce à un meilleur jet expédié à 69,12m, record personnel amélioré de plus de trois mètres (66m jusque-là). Perkovic (68,45m), double championne olympique (2012 et 2016) et double championne du monde (2013 et 2017), et Allman (68,30m) ne sont elles séparées que par quinze centimètres.