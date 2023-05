30km/h nocturnes à Lausanne: ce qu'il faut savoir

Exemple lorsque l’on s’engage en direction de l’entrée d’autoroute de la Blécherette, dans les hauts de la ville. La route des Plaines-du-Loup est fixé à 30km/h entre 22h et 6h. Mais dès que l’on dépasse la présélection (photo ci-dessous), on repasse à 50km/h, bien qu’aucun panneau de signalisation n’indique la fin de la limitation nocturne.

En fin de route des Plaines-du-Loup, un panneau indique les 30 km/h nocturnes. Cette limitation prend fin automatiquement quelque 200 mètres plus loin, sur la route du Châtelard, à l’intersection avec le chemin de la Cassinette. On repasse donc à une vitesse de 50km/h.

«Après une intersection, si l’on n'a pas un panneau qui rappelle le 30km/h de nuit, on repasse au régime de circulation à 50 km/h», détaille Patrick Etournaud, chef du Service des routes. La règle découle de la Loi sur la circulation routière (LCR).

Mais chaque loi a ses exceptions. Certaines intersections ne sont pas reconnues comme telles selon les critères légaux. Des panneaux de fin de limitation de 30km/h de nuit y figurent donc, embrouillant encore plus les usagers de la route. Exemple au nord-est de Lausanne, sur la route de Berne, non loin de la station du métro m2 Sallaz; on y trouve un panneau signalant la fin de la zone 30km/h de nuit (photo ci-dessous).