Qatar 2022: 31 ans de SMIC pour voir les deux derniers matches des Bleus

Emmanuel Macron, sa femme et son avion.

Si le président français avait l'ambition de surfer politiquement - bien qu'il faille, paraît-il, que le sport ne le soit pas - sur un éventuel succès des Bleus lors de ce Mondial, c'est raté. Le chef d'Etat a de plus connu un «bad buzz» au terme de la finale perdue contre l'Argentine, après qu'il s'est montré un peu trop pressant pour tenter de consoler Kylian Mbappé , triple buteur, mais médaillé d'argent au final.

Mardi, c'est Le Point qui est allé placer une autre pierre dans le jardin de l'Elysée. L'hebdomadaire de centre-droit (!) a calculé le coût des voyages express d'Emmanuel Macron pour les demies et la finale du tournoi qatari et il y a de quoi faire grincer quelques dents outre-Jura. Que ce soit en termes financiers, qu'au niveau de l'empreinte carbone des vols des avions présidentiels, un A330 et un Falcon 7X.