Coronavirus – 32’239 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 10 morts

Le Jura a la plus forte incidence de Suisse romande avec 4615,45 cas pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 2559,12. OFSP

32’239 nouvelles personnes ont été testées positives en Suisse et au Liechtenstein, selon le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Cela continue à grimper et c’est beaucoup plus que les 19’032 cas de jeudi dernier. Mais les hospitalisations, 137, sont comparables aux 129 de la semaine dernière et les décès ont diminué, 10 contre 23 le 30 décembre. Lors des dernières 24 heures, 96’800 tests (contre 70’116 tests il y a 7 jours) ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 33,3% (20,3% pour les tests rapides antigéniques). Une positivité qui a donc fortement augmenté puisque les chiffres de jeudi dernier étaient de 23,3% et 11,8%.

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 79,9%, 33,8% sont des patients Covid, 46,1% des non Covid. Ici, on remarque un taux d’occupation un peu plus élevé qu’il y a sept jours, mais la proportion de patients Covid a diminué.

On compte désormais 2559 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,37. En Suisse romande, il est partout supérieur à 1: 1,48 à Genève, 1,53 dans le canton de Vaud, 1,60 à Neuchâtel, 1,67 en Valais, 1,71 dans le Jura et 1,73 à Fribourg.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 11’971 décès, 40’097 hospitalisations ainsi que 1’455’124 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 2559 cas pour 100’000 habitants (1640 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Autriche (464), de l’Allemagne (503) et de l’Italie (1896), mais il est inférieur à celui de la France (2786), selon les chiffres de l’OMS.

67,39% de la population est entièrement vaccinée (76,69% des 12 ans et plus) et 1,64% l’est partiellement. Dans les cantons romands, ces pourcentages sont de 70,07% d’entièrement vaccinés (2,99% partiellement) à Neuchâtel, 68,99% (1,09%) dans le canton de Vaud, 68,18% (1,2%) à Fribourg, 67,99% (1,98%) à Genève, 64,33% (4,4%) en Valais, et 62,94% (3,4%) dans le Jura.