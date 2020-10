Baseball : 32 ans après, les Dodgers remportent enfin le titre

«LA ville des CHAMPIONS»: quinze jours après le 17e sacre NBA des Lakers, les Dodgers ont remporté mardi les World Series de baseball (MLB), mettant fin à 32 ans de disette dans une liesse générale à Los Angeles.

«C’est surréaliste. Nous avons travaillé si fort. Nos coeurs ont été brisés tant de fois», s’est exclamé ce dernier très ému, évoquant sans les citer les défaites en 2017 et 2018 à ce stade.

Sitôt la victoire tant attendue acquise, cris, klaxons, pétards se sont fait entendre aux quatre coins de L.A. De West Hollywood au Downtown, où deux semaines plus tôt les fans des Lakers s’étaient rassemblés en masse pour célébrer le titre de basket glané par LeBron James et les siens, jusqu’aux abords du Dodgers Stadium au nord de la Cité des Anges.

Un septième sacre

«Allez, pouvons nous avoir une parade ?!! Je sais qu’on ne peut pas, mais MINCE je veux célébrer (nos victoires) avec nos fans des Lakers et des Dodgers !!! L.A. est la ville des CHAMPIONS», a d’ailleurs tweeté la superstar de la balle orange.

Les Dodgers comptent désormais sept titres de champion à leur palmarès, qui en fait la sixième équipe la plus sacrée de l’histoire. Loin devant se trouvent les New York Yankees avec 27 trophées, suivis par les Saint-Louis Cardinals (11), les Botston Red Sox et Oakland Athletics (9), ainsi que les San Francisco Giants (8).