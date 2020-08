Cinéma

33 ans après, un nouveau«Dirty Dancing» va voir le jour

Le film culte avait déjà connu en 2004 une première suite, «Dirty Dancing: Havana Nights», qui transposait l’histoire originale à Cuba

Un nouveau «Dirty Dancing» est en préparation, et Jennifer Grey devrait y reprendre plus de trente ans plus tard le rôle emblématique de Frances «Baby» Houseman qu’elle tenait dans ce film culte.

Le film avait gagné un Oscar pour sa chanson «(I’ve Had) The Time of My Life». Le PDG de la firme Lionsgate, Jon Feltheimer, a annoncé que Jennifer Grey jouerait dans le nouveau film, dont elle est également productrice. «Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendent», a dit Jon Feltheimer au cours d’une conférence téléphonique.