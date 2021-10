Musique : 340’000 billets pour la tournée 2023 de Mylène Farmer ont déjà été vendus

Les deux tiers des tickets pour la tournée «Nevermore» se sont écoulés en deux semaines, ont annoncé jeudi les équipes de la chanteuse.

Elle était attendue: Mylène Farmer a déjà vendu 340’000 billets, plus de 20 mois avant «Nevermore», sa tournée des stades en juin-juillet 2023 en France, Suisse et Belgique, ont indiqué jeudi ses équipes.

Ces 340’000 billets vendus représentent 68% de remplissage (500’000 places possibles au total), plus d’un an et demi avant le premier show de la star, a précisé son service de communication.