Coronavirus – 36 740 cas enregistrés en Suisse et 18 morts

Neuchâtel a la plus forte incidence de Suisse avec 7704 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 5326. OFSP

36 740 nouvelles personnes testées positives, 150 hospitalisations supplémentaires et 18 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Si le nombre de cas a passablement baissé par rapport à jeudi dernier (44 842), les chiffres sont quais identiques pour les hospitalisations (149) et les décès (16). Lors des dernières 24 heures, 104 591 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 41,2% (35,9% pour les tests rapides antigéniques). «Le nombre élevé de tests déclarés et la part importante de tests positifs indiquent une hausse du nombre de cas non déclarés, écrit l’OFSP. Par conséquent, le nombre de cas ne reflète que partiellement l’évolution de l’infection».

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs a légèrement augmenté par rapport à jeudi dernier avec 80% contre 77,7%, mais la part des patients Covid est restée presque semblable, 24,2% contre 24,9% la semaine dernière. On a donc 55,8% de non Covid. On dénombre en outre plus de 185 000 personnes privées de contacts: 122 534 en isolement et 64 388 en quarantaine.

On compte désormais 5326 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,11. En Suisse romande, il est de 1,06 en Valais, 1,07 à Genève, 1,10 dans le canton de Vaud, 1,14 à Fribourg, 1,15 à Neuchâtel et 1,20 dans le Jura.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 12 422 décès, 43 790 hospitalisations ainsi que 2 331 078 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 5326 cas pour 100 000 habitants (4997 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de la plupart de nos voisins, selon les chiffres de l’OMS: Allemagne (2405), Italie (3518) et Autriche (4617). L’incidence est cependant supérieure en France: 7157.

La Suisse compte désormais 68,35% de sa population totalement vaccinée (77,73% si l’on ne compte que les plus de 12 ans) et 1,7% partiellement. Dans les cantons romands, c’est 70,77% de personnes totalement vaccinées (2,99% partiellement) à Neuchâtel, 69,68% (1,1%) dans le canton de Vaud, 68,88% (1,1%) à Fribourg, 68,73% (2,1%) à Genève, 65,47% (4,2%) en Valais et 63,83% (3,1%) dans le Jura.

39,83% de la population a reçu une dose de rappel. Cette proportion est de 74,57% chez les 65 ans et plus.

Stagnation hebdomadaire des cas

Le rapport hebdomadaire publié ce jeudi examine la semaine 4 (du 24 au 30 janvier) en Suisse. Le nombre de cas stagne à un très haut niveau. Il a augmenté de 4,3%, passant de 238 153 à 248 363. Les hospitalisations ont légèrement diminué (-4,4%), avec 734 contre 768 la semaine d’avant. La baisse des décès est plus nette (-19,2%): 84 contre 104 la semaine précédente. Ces dernières baisses sont cependant à prendre avec des pincettes car «en raison de retards dans les déclarations, la différence dans les chiffres ayant trait aux hospitalisations et aux décès peut encore considérablement changer», souligne l’OFSP. Qui dit s’attendre en fait à une augmentation probable des hospitalisations mais à une stagnation des décès.

Le nombre de tests effectués a légèrement augmenté (+7,3%), malgré la forte activité de dépistage qui atteint la limite des capacités.

La plus forte incidence depuis le début de la pandémie

Lors de cette semaine, 56 enfants de 0 à 9 ans étaient hospitalisés (+5,7%) et 16 jeunes de 10 à 19 ans (-27,3%). Les 60 ans et plus sont les plus concernés avec 461 hospitalisations sur les 734. 210 patients atteints du Covid-19 se trouvaient dans une unité de soins intensifs (USI), soit 13% de moins que la semaine précédente (240). Lors de cette semaine, des décès ont été recensés dans toutes les classes d’âge dès 40 ans. Ce sont toujours les 80 ans et plus les plus touchés avec 59 décès sur les 84.