Pacifique : 36 tortues des Galápagos réintroduites dans l’archipel

Nées et élevés en captivité, ces 36 tortues géantes, dont l’espèce est menacée d’extinction, rejoignent une population d’environ 6700 tortues.

Une faune et une flore uniques au monde

Les tortues, âgées entre six et huit ans, et pesant entre 3 et 5 kilogrammes, «sont passées au travers d’un processus de quarantaine précédant leur libération», a-t-il ajouté. Prise de température, relevé de rythme cardiaque, analyses de sang et de selles ont permis d’exclure toute maladie ou parasite avant la réintroduction.