Coronavirus - 37 992 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 22 morts

L’incidence est toujours la plus élevée à Genève avec 6904 cas pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours. OFSP

37’992 nouvelles personnes testées positives, 138 hospitalisations et 22 décès ont été enregistrés en Suisse et au Liechtenstein, selon le bilan communiqué aujourd’hui, par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Le nombre de cas a augmenté par rapport à vendredi dernier (32’150) mais les hospitalisations ont diminué (151) et le nombre de morts a peu varié (20). Lors des dernières 24 heures, 111’906 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 39,1% (29,5% pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 78,2%: 27,5% de patients Covid et 50,7% de non-Covid. On dénombre en outre plus de 160’000 personnes privées de contacts, 104’632 en isolement et 58’022 en quarantaine.

On compte désormais 4329 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,11. En Suisse romande, il est inférieur à 1 dans le Jura (0,86) et en Valais (0,97). Ailleurs il est de 1,04 à Fribourg et Genève, 1,05 dans le canton de Vaud et 1,13 à Neuchâtel.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 12’232 décès, 42’071 hospitalisations ainsi que 1’879’214 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 4329 cas pour 100’000 habitants (3734 vendredi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de la plupart de nos voisins, selon les chiffres de l’OMS: Allemagne (1153), Autriche (2292) et Italie (4130). L’incidence est cependant supérieure en France: 6319.

La Suisse compte désormais 68,05% de sa population totalement vaccinée (77,43% si l’on ne compte que les plus de 12 ans) et 1,7% partiellement. Dans les cantons romands, c’est 70,54% de personnes totalement vaccinées (2,98% partiellement) à Neuchâtel, 69,47% (1,1%) dans le canton de Vaud, 68,71% (1,1%) à Fribourg, 68,48% (2%) à Genève, 65,15% (4,2%) en Valais et 63,69% (3,1%) dans le Jura.