37 choses à faire cet été, malgré le coronavirus

Faites une visite guidée touristique

Quand on réside dans un lieu, on le perçoit d’un autre œil que les touristes. Et si vous faisiez une visite guidée touristique dans votre propre ville? Il suffit de prendre un guide touristique et de vous rendre sur les lieux dont vous ignoriez jusqu’à présent l’existence. Selon l’affluence, il faudra porter un masque.