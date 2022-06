Mexique : 37 migrants, dont 22 sans papiers, morts de janvier à mai 2022

La majorité de ces décès est intervenue alors que candidats à l’immigration tentaient de traverser le Rio Grande, qui sépare le Mexique des États-Unis.

Sur les 37, «33 se sont noyés et quatre autres ont perdu la vie pour diverses autres raisons dans les États de Veracruz (est) et de Basse-Californie (nord-ouest)», a dit l’Institut national des migrations (INM) dans un communiqué. Parmi eux, 22 «n’avaient pas de papiers d’identité». Parmi ceux identifiés, quatre étaient du Mexique, quatre du Nicaragua et trois du Honduras. Il y avait également un Guatémaltèque, un Cubain, un Péruvien et un Vénézuélien. Cinq des 37 migrants étaient des femmes, selon l’INM.