Haïti : 38 personnes prises en otage par un gang à Port-au-Prince

Un gang d’un bidonville de Port-au-Prince a pris en otage 38 personnes qui s’apprêtaient à voyager vers le sud d’Haïti vendredi.

Une seule alternative

Méhu Changeux assure que son organisation «demande toujours aux chauffeurs de ne pas emprunter cette route tant que l’État n’aura pas rétabli pas la sécurité». Mais cet appel à la prudence ne peut être observé par les plus pauvres des habitants: voyager par l’unique voie routière alternative, non carrossable, coûte beaucoup plus cher, notamment en raison de péages non officiels.