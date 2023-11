38 tonnes de vêtements balancées pendant le marathon de New York.

Le marathon de New York est une décharge à ciel ouvert. Les chiffres (voir encadré à la fin de l’article) relayés par «Le Monde» dans un article du dimanche 5 novembre, date à laquelle le coup de sifflet a été donné. Selon les organisateurs de la course, des milliers de kilos de vêtements sont ramassés chaque année par 1200 volontaires et six camions, puis donnés à des associations caritatives. Depuis 2020, le chiffre s’élève à 38 tonnes par édition.