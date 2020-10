Suède : 38’000 fichiers sensibles dérobés et mis en ligne

Un vol de données de 19 gigaoctets d’informations a eu lieu au mois d’août. Les données concernent notamment la sécurité du Parlement suédois et de banques européennes.

Un groupe suédois spécialiste des portails d’accès sécurisés a reconnu mardi avoir été victime d’un vol de données sensibles, ayant notamment trait à la sécurité du Parlement suédois et de banques européennes, d’après la presse.

«Nous avons été la cible d’un réseau criminel» a déploré à l’AFP Stefan Syrén, PDG du groupe Gunnebo, qui parle d’un «incident déplorable». «Nous prenons cela très au sérieux et nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients», a-t-il poursuivi.

La société – qui opère dans le monde entier et compte, parmi ses clients, des centrales nucléaires, des hôpitaux et des aéroports – n’a pas voulu révéler le nom des entreprises et des organismes touchés par la fuite, ni leur nombre.