Etats-Unis – 39 disparus après le chavirage d’un bateau au large de la Floride

États-Unis : 39 disparus après le chavirage d’un bateau au large de la Floride

Les garde-côtes américains soupçonnent un trafic d’être humains après le naufrage d’un bateau, samedi, suspecté de transporter des migrants.

L’alerte a été donnée mardi vers 08 h 00 (14 h 00 en Suisse) par un marin ayant récupéré un des passagers qui avait réussi à s’accrocher au bateau. Selon ce survivant, le bateau transportait 39 autres personnes et aucun des passagers ne portait de gilet de sauvetage.

Plusieurs navires et des avions participaient aux recherches entre les Bimini, un petit archipel situé à l’est de Miami, et Fort Pierce, plus au nord.