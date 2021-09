Canada : 39 mineurs coincés sous terre depuis 24 heures

L’accident a eu lieu dimanche après-midi dans une mine de Sudbury dans l’Ontario.

Aucun des mineurs n’a été blessé et ils ont eu accès à de la nourriture et de l’eau, a ajouté le groupe qui espère pouvoir les évacuer d’ici lundi soir. «L’équipe de secours a atteint les mineurs et a commencé à les évacuer en direction d’une sortie secondaire via un système d’échelles», a précisé l’entreprise brésilienne Vale dans un communiqué.