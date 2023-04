Hockey sur glace: 39e et 40e buts de la saison en NHL pour Timo Meier

Soirée glorieuse pour les Devils, et pour leurs Suisses. Jeudi, l’équipe du New Jersey a écrasé les Blue Jackets de Columbus sur le score de 8-1. Et tant Nico Hischier que Timo Meier ont été directement impliqués dans ce succès, lequel est leur 50e de la saison, une marque qu’ils n’atteignent que pour la seconde fois de leur histoire.