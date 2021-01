Liban : 3e soirée de heurts entre police et manifestants à Tripoli

Les échauffourées dans la grande ville libanaise, qui vit l’un des confinements les plus stricts au monde, ont fait une vingtaine de blessés mercredi soir.

Une vingtaine de personnes ont été blessées mercredi soir à Tripoli, la grande ville du nord du Liban, dans des affrontements, pour la troisième soirée consécutive, entre les forces de l’ordre et des manifestants excédés par les restrictions sanitaires et la grave crise économique. Un des confinements les plus stricts au monde – qui s’accompagne d’un couvre-feu permanent et d’une fermeture des commerces – est entré en vigueur au Liban le 14 janvier et devrait durer jusqu’au 8 février.