L’actrice et le rugbyman : 4, 3, 2, 1… mariés!

La comédienne genevoise Maya Stojan s’est mariée à Versoix (GE) avec le rugbyman américain Todd Clever le 3 avril 2021.

Maya Stojan et Todd Clever, Versoix (GE), le 3 avril 2021.

Maya Stojan et Todd Clever, Versoix (GE), le 3 avril 2021.

Maya Stojan, 34 ans, et Todd Clever, 38 ans. Versoix (GE), le 3 avril 2021.

Connue pour ses rôles dans «Castle», «NCIS», «Agents of SHIELD» et, plus récemment, «Fatal Attraction», sur Netflix, Maya Stojan s’est mariée à 34 ans à Versoix (GE). Confidences sur cet événement en comité réduit.