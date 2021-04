À côté du nouveau Kia EV6, nombre de ses concurrents pourraient passer pour vieillots. Le SUV électrique est doté d’une grande autonomie, se recharge rapidement et a, en plus de cela, un look sympa.

Cela fait à peine quelques mois que VW a lancé ses premiers modèles basés sur la plateforme modulaire électrique (MEB) et voici que le groupe se voit concurrencé par les Coréens. Après que l’Ioniq5 de Hyundai est venue mettre des bâtons dans les roues des modèles ID.3 et ID.4, basés sur la plateforme MEB, la filiale Kia lui emboîte le pas avec son très sexy EV6. Plus grand, plus rapide et plus puissant, le SUV se positionne devant la concurrence allemande. Le modèle coréen prendra la route au cours du second semestre de l’année.

À l’instar de l’Ioniq5, l’EV6 repose sur une nouvelle architecture électrique coréenne appelée E-GMP, tout aussi convaincante et flexible que celle de Wolfsburg. La seule différence est que les Coréens ont déjà une longueur d’avance, puisqu’ils utilisent dès le départ une technologie de 800 volts et sont donc en mesure d’offrir une recharge ultrarapide. Dans les conditions optimales, la batterie passe de 10 à 80% de charge en 18 minutes. En d’autres termes il faut moins de 4,5 minutes pour regagner 100 kilomètres d’autonomie.

Des revêtements de sièges faits à partir de bouteilles en plastique

La nouvelle plateforme permet d’avoir un habitacle vraiment spacieux, capable d’accueillir toute la famille, sachant que l’empattement fait 2 m 90, que le coffre a un volume allant de 520 à 1300 litres et qu’il existe toute une série d’espaces de rangement avec, cerise sur le gâteau, un petit coffre à l’avant. L’habitacle donne par ailleurs bonne conscience, car ce n’est pas pour rien que les Coréens ont utilisé une centaine de bouteilles en plastique par véhicule pour fabriquer le revêtement des sièges.

D’entrée de jeu, Kia propose l’EV6 dans plusieurs configurations avec un ou deux moteur(s) électrique(s) pour une propulsion arrière ou une transmission intégrale, ainsi que deux tailles de batterie de 58 ou 77,4 kWh. Il en résulte des puissances allant de 125 à 430 kW (170 à 585 ch) et une autonomie standard de plus de 510 kilomètres. Et avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, non seulement Volkswagen, mais aussi Tesla, avec son Model Y, n’ont plus qu’à aller se rhabiller.

Kia n’a pas dit son dernier mot