Promenades: 4 activités à faire avec son chien en Suisse

Prévoyez de l’eau et des friandises, sans oublier la laisse pour partir à la découverte de l’été suisse en compagnie de votre chien. Nous allons vous livrer quelques idées de sorties.

Cet été, pléthore d’activités s’offrent à vous et à votre chien en Suisse.

Alors que les uns placent leur chien dans une pension pour animaux ou le font garder pendant les vacances d’été, d’autres n’envisagent pas une seule seconde de se séparer de leur fidèle compagnon à quatre pattes. Tant mieux, car les chiens sont les bienvenus en Suisse. Et le pays offre pléthore d’activités estivales pour les maîtres et leurs chiens.

Qu’aimez-vous faire avec votre chien? Le promener et lui faire des câlins. Partir en randonnée, faire des virées à vélo ou du jogging, pourvu qu’il y ait de l’action et que ça défoule. J’emmène volontiers mon chien en vacances en appartement ou à l’hôtel. Je n’ai pas de chien, mais j’ai l’intention d’en prendre un. Je préfère les chats. Je n’aime pas les chiens.

1. Randonnées adaptées aux chiens

Si vous aimez partir à la découverte des Alpes suisses avec votre chien, mais que vous n’êtes pas sûr(e) des sentiers qui s’y prêtent, vous trouverez d’innombrables randonnées estivales adaptées aux compagnons à quatre pattes sur le site H-und.ch Tourismus.

L’offre va de la randonnée circulaire de l’Aar à la voie d’eau Lauterbrunnen. En dehors des différents itinéraires de randonnées, le site donne également de nombreuses conseils pratiques aux propriétaires de chiens.

2. Jeu de piste à travers les villes suisses

Vous souhaitez faire une promenade d’un autre genre? C’est ce que promet le jeu de piste Finding Daniel. Sur votre smartphone, le guide interactif Daniel vous emmènera à la découverte de différentes villes suisses, dans lesquelles vous devrez résoudre des énigmes avant de poursuivre votre route.

Tous les parcours du citytrail ont été testés au préalable avec des chiens et fournissent une description détaillée du parcours et des environs. Un jeu de piste coûte 32 francs par groupe et s’adresse à cinq personnes maximum. Une solution idéale pour redécouvrir votre ville ou partir à la découverte d’autres villes en Suisse.

3. Stand up paddle sur le lac de Walenstadt

Le prochain tuyau s’adresse aux amateurs de sports nautiques. Sur le lac de Walenstadt, il est possible de faire du stand up paddle (SUP)… avec un chien! Si vous et votre fidèle compagnon êtes déjà de vrais pros, vous pouvez bien sûr en faire sur presque tous les lacs, en prenant les précautions nécessaires, il va sans dire.

Ceux qui préfèrent y aller prudemment et s’y essayer pour la première fois peuvent le faire tranquillement sous les instructions professionnelles de la dresseuse d’animaux et monitrice de SUP Anita, accompagnée de son chien Kaimie. Le prix pour une heure de cours privé s’élève à 130 francs. Il faut compter 195 francs (matériel inclus) pour deux séances en cours collectif.

4. Séjour au Frutt Mountain Resort, dans les environs de Lucerne

Au Frutt Mountain Resort, situé à 40 minutes de Lucerne, les chiens sont plus que bienvenus. Coussins, gammelle de friandises et l’utilisation gratuite des douches pour chiens de l’hôtel sont compris dans le package pour chiens qui coûte 35 francs par animal et par nuit.

Au Frutt Mountain Resort, la saison estivale démarre à la mi-juin. FRUTTMOUNTAINRESORT.COM Im Frutt Mountan Resort sind auch Hunde gern gesehene Gäste und jederzeit willkommen. FRUTTMOUNTAINRESORT.COM Wer sich ein wenig mehr gönnen möchte, bucht am besten eine der Suiten, wie beispielsweise die Junior Suite. Diese ist ab 281 Franken pro Nacht und für zwei Personen buchbar. FRUTTMOUNTAINRESORT.COM

Situé à 1920 mètres d’altitude au bord du lac Melchee, l’hôtel de montagne offre une vue sur les sommets des montagnes de l’Obwald et sur le Titlis. Vous n’aurez que le seuil de l’hôtel à franchir pour profiter de la nature et des multiples activités au grand air. La nuitée dans une chambre double standard coûte à partir de 238 francs. Les chiens sont également admis dans les restaurants Titschli et Lago ainsi qu’au bar Lago Lodge, dans le Mountain Lodge Lobby et sur la terrasse.