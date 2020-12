Même s’il faut bien avouer qu’il est plus difficile de déconnecter sans changer d’environnement, il existe plusieurs activités qui peuvent y aider. Voici quelques d’idées.

Peinture

Celles et ceux qui peignent le savent, lorsque l’on tient un pinceau entre les mains, le temps s’arrête. Alors, on ne parle pas de devenir la prochaine Frida Kahlo mais simplement d’exprimer sa créativité en s’amusant avec les couleurs et les textures. Aquarelle, gouache ou acrylique: il existe de nombreux tutos en ligne grâce auxquels réveiller l’artiste qui sommeille en vous.

Yoga

Suite au premier confinement, de nombreux studios de yoga ont enrichi leur offre avec des cours en ligne, pour la plupart à un tarif réduit. Par exemple: So Ham à Genève, l’Equilibre Yoga et la Paname Academy à Lausanne. Pour les petits budgets, il y a aussi une multitude de comptes à suivre gratuitement sur YouTube, comme Yoga with Adriene (en anglais).

Méditation

Essentielle pour se recentrer, la méditation peut paraître intimidante si on ne l’a jamais pratiquée. Miser sur un accompagnement peut donc être une bonne option pour commencer en douceur. Des applications, comme Petit Bambou et Calm, offrent une série de méditations guidées et gratuites selon le programme choisi.

Cuisine