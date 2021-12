Russie : 4 ans de prison pour avoir uriné sur le portrait d’un ancien combattant

Le jeune homme de 19 ans était ivre au moment des faits. Le tribunal russe l’a condamné pour «insulte à la mémoire».

Matveï Iouferov, 19 ans, a été reconnu coupable d’avoir violé la loi russe réprimant la «réhabilitation du nazisme», selon un communiqué publié sur Telegram par le parquet de Moscou où le procès s’est déroulé. Le jeune homme qui a «publiquement insulté la mémoire des défenseurs de la Patrie et humilié la dignité d’un ancien combattant», devra purger sa peine dans une colonie pénitentiaire, selon la même source. Le jeune a filmé ses actes et diffusé la vidéo sur internet. Il a admis les faits au procès, dit qu’il était ivre et avait assuré regretter son acte. Le procureur avait requis cinq ans de prison, la peine maximale pour ce type de délit.

La victoire soviétique sur les nazis en 1945 occupe une place centrale dans la conscience collective russe et est abondamment célébrée par les autorités et la population. Les critiques à l’égard des anciens combattants sont généralement très mal perçues. Mais plus encore, le président Vladimir Poutine en a fait un point central de l’héritage soviétique de la Russie, et a mobilisé l’appareil d’État pour punir toute tentative de dénigrer la victoire soviétique, quitte à passer sous silence les dérives et les compromissions du régime de Staline.