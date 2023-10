4 bons plans pour visiter la Colombie

Bogotá est un lieu où se mêlent les traditions colombiennes et les caractéristiques d’une métropole moderne. C’est parti pour une visite de la ville, avec au programme une dégustation de cacao, un menu de 18 plats et un jeu détonant.

Une mégapole qui, chaque dimanche, de 7 à 14 heures, ferme plus de 120 kilomètres de ses principales artères à la circulation pour permettre à la population de faire son jogging ou du vélo, c’est plutôt cool. Et même en dehors des principaux axes, il se passe toujours quelque chose à Bogotá. Pas étonnant: la capitale colombienne compte parmi les villes d’Amérique du Sud dont la population augmente le plus rapidement. Nous avons visité la métropole située à 2625 mètres d’altitude et avons quatre bons plans à partager avec vous.

1. Visite du Mercado de la Concordia dans le quartier de La Candelaria

Rues étroites, art de rue haut en couleur et places datant de l’époque coloniale: situé au cœur de la vieille ville, le quartier de La Candeleria mérite vraiment le détour, avec son Mercado de la Concordia, un marché couvert historique et rénové qui regorge, aujourd’hui encore, de petits étals et d’échoppes alimentaires. Vous pourrez y déguster des plats typiques de Bogotá, comme l’Ajiaco, une soupe au poulet bien chaude.

Joel Palacios, le fondateur de Late Chocó, vend ses produits avec amour au Mercado de la Concordia. Edelweiss/Loren Bedeli Chocolat au sel marin, aux fruits exotiques ou au café: toutes les sortes sont réalisées de manière équitable. Edelweiss/Loren Bedeli Les façades colorées et l’architecture de style colonial invitent à flâner dans les rues du fameux quartier de la Candelaria. Edelweiss/Loren Bedeli

Le petit local Late Chocó est un arrêt incontournable pour les amateurs de chocolat. Le cacao utilisé est issu de productions de la région du Chocó, sur la côte pacifique. «Nous collaborons avec 280 familles afro-colombiennes locales qui produisent le cacao de manière équitable», explique Joel Palacios, le fondateur des lieux, à propos de ce projet qui lui est cher.

Il est lui-même originaire de la région du Chocó et connaît parfaitement les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les familles de paysans qui y vivent. Une raison de plus pour goûter le délicieux chocolat et le cacao. Notre favori: l’Albino avec 40% de cacao, un chocolat blanc avec des morceaux de cacao.

2. Une bière et une partie de Tejo à La Embajada

Outre les délices colombiens, il ne faut absolument pas passer à côté d’une partie de Tejo. La salle de jeux La Embajada est l’endroit idéal pour s’y essayer. Vieux de 500 ans, ce jeu inventé par la tribu indigène des Muiscas est un sport national en Colombie. Il s’apparente à la pétanque, à la différence près qu’il se joue en lançant une sorte de disque de métal sur une cible recouverte d’argile.

Bel essai, mais pas facile de toucher le centre et de faire jaillir les étincelles. 20 minutes/Laura Zygmunt Daniel Lozano, l’un des fondateurs de La Embajada, est de bon conseil. Edelweiss/Loren Bedeli Le but est de toucher le centre. Edelweiss/Loren Bedeli

Le but est de lancer le disque de sorte à toucher des triangles remplis de poudre explosive. C’est aussi amusant (et un peu dangereux si l’on rate la cible) que ça en a l’air. Et avec un peu d’entraînement, on finit par prendre le coup de main. Bien entendu, une partie ne va pas sans une bière locale. Celle-ci fait, en quelque sorte, partie des règles du jeu non écrites.

3. Un voyage culinaire à travers la Colombie

Toute cette activité physique, ça creuse! Heureusement, Bogotá est un véritable paradis pour les fins gourmets. La mégalopole compte trois restaurants qui figurent parmi les 50 meilleurs d’Amérique latine: El Chato est classé 5e, le restaurant Leo figure à la 13e place et le Mesa Franca occupe la 49e place.

Le Sauco est notre boisson préférée du restaurant Debora. Il est composé d’Aguardiente (une eau-de-vie colombienne), de liqueur de fleurs de sureau et de citron/mandarine. Edelweiss/Loren Bedeli La décoration en bois et plantes vertes apporte une touche chaleureuse au restaurant El Cielo. Edelweiss/Loren Bedeli Notre plat favori: le dessert chocolaté, inspiré du parc national Tayrona de Santa Marta. Edelweiss/Loren Bedeli

Si vous aimez la cuisine moderne et innovante, le Restaurant Debora, qui vient d’ouvrir ses portes en avril, ne manquera pas de vous plaire. L’occasion d’aller à la rencontre de créations de boissons rafraîchissantes et d’une cuisine inventive et de saison qui feront de votre visite une expérience gustative inoubliable. Pour plus d’extravagance, rendez-vous au Restaurant El Cielo, où un menu de 18 plats vous emmènera faire un voyage culinaire à travers les différentes régions de Colombie. Entre deux, il vous sera proposé un gommage des mains au chocolat. Original!

4. Admirez l’une des plus grandes collections d’or au monde

Saviez-vous que dans certaines cultures indigènes, l’or est considéré comme quelque chose de sacré et comme l’énergie du soleil? Ce savoir ne fait que rendre la visite du Museo del Oro encore plus intéressante. Le bâtiment abrite plus de 34’000 objets en or datant de la période pré-hispanique. L’entrée coûte l’équivalent d’un franc et est gratuite le dimanche.

Fait intéressant: le musée a été fondé en 1939 par la banque d’État colombienne pour protéger le patrimoine archéologique du pays. Edelweiss/Loren Bedeli

La salle interactive située au troisième étage est particulièrement impressionnante: les visiteurs sont plongés dans une pièce sombre où ils assistent à un rituel chamanique visuel et sonore de Santa Marta. De quoi donner la chair de poule.

Comment partir en Colombie: À compter du 22 novembre et jusqu’en mai 2024, la compagnie aérienne suisse Edelweiss assurera deux vols hebdomadaires (le mercredi et le dimanche) au départ de Zurich et à destination de Bogotá et de Carthagène.