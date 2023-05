Astuces Shopping : 4 conseils pour acheter des vêtements de qualité (et ne plus se faire avoir)

Une ceinture de pantalon qui se détache après avoir été portée seulement quelques fois ou un t-shirt qui s’effiloche à peine acheté: tout le monde, ou presque, s’est fait avoir après avoir cru faire une bonne affaire. Pour éviter de (re) tomber dans le panneau et miser sur une mode durable, voici les détails auxquels il faut faire attention lors de l’achat de vêtements en magasin.

À quelle fréquence achetez-vous de nouveaux vêtements? À chaque fois que j’en ai envie. Je me fais plaisir chaque semaine. Une fois tous les mois environ. Seulement quand un vêtement est trop abîmé pour être porté. Pas plus d’une fois par an. Jamais

Vérifier l’ourlet

Pour savoir si un vêtement est vraiment de bonne qualité, l’astuce est de jeter un coup d’œil à l’intérieur, et à l’ourlet en particulier. Il est important de vérifier s’il est bien cousu, car si ce n’est pas le cas, les doigts ou les ongles risquent de s’y coincer et d’abîmer le vêtement.

Un ourlet bien cousu garantit que le vêtement durera dans le temps. Instagram/sojo,uk

Il est aussi important de prêter attention au surplus d’ourlet, c’est-à-dire la largeur de tissu supplémentaire qui est coupée ou cousue autour de la ligne d’ourlet d’un vêtement. Une marge suffisante signifie que le vêtement a plus de chances de garder sa forme sur le long terme et qu’il est plus facile de le faire ajuster si besoin. La Tiktokeuse @dressed.by.danielle montre dans la vidéo ci-dessous ce à quoi ressemble un ourlet de bonne qualité.

Vérifier les coutures

Une couture de bonne qualité doit être lisse et plate des deux côtés. Il faut aussi qu’elle soit exempte de fils détachés ou de trous. Un autre indice pour reconnaître une couture de bonne qualité est la longueur du point qui doit être régulière, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habit. Les petits points ont tendance à durer plus longtemps alors que les plus longs indiquent en général un travail rapide lors de la production du vêtement.

Attention aux boutons et fermetures éclair

Rien de plus désagréable qu’un bouton qui se découd pendant la journée. Pour éviter cela, il est important d’y prêter une attention toute particulière. Un bouton est de bonne qualité lorsqu’il ne peut pas bouger et que le tissu autour est bien à plat.

Pour ne pas bouger, un bouton doit être solidement cousu. Instagram/sojo.uk

Une fermeture éclair de qualité est aussi importante. Elle doit pouvoir s’ouvrir et se fermer facilement. Ses dents doivent quant à elles être stables et espacées à intervalles réguliers.

L’importance du tissu

Un tissu agréable au toucher est généralement gage de qualité et de durée dans le temps. Par ailleurs, la douceur, la souplesse et le poids du tissu sont aussi de bons indicateurs. Plus le nombre de fils par centimètre carré est important, plus le textile est dense et de meilleure qualité.

Une astuce pour vérifier la qualité d’un vêtement est de le tenir à la lumière. Si le tissu devient très transparent, c’est le signe qu’il n’est pas très dense et qu’il ne durera donc pas très longtemps. Ce test vaut aussi pour les habits légers qui eux aussi ne doivent pas devenir complètement transparents.

Ce qui ne coûte rien ne vaut rien?