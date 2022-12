4 conseils pour avoir une barbe digne du Père Noël

Il y a quelques années encore, on pouvait compter sur les doigts d’une main ceux de son entourage qui rendaient régulièrement visite à un barbier. Puis la tendance à la barbe complète et volumineuse, qui était jusqu’alors réservée au Père Noël, s’est soudain répandue. De plus en plus de barber shops ont ouvert leurs portes et les visages rasés de près ont peu à peu disparu. Puis, les marques de beauté ont lancé sur le marché des gammes complètes de produits de soins pour les barbes. Les huiles, les peignes et les cires ont envahi les boutiques en ligne et les drogueries.

Car, derrière une barbe parfaite, se cachent non seulement un commerce florissant, mais aussi manifestement beaucoup de soins. Suivez le guide.

1. À quelle fréquence est-il judicieux de se rendre chez un barbier?

Cela dépend bien sûr de la pilosité de chacun et, aussi un peu du temps dont on dispose. Pour certaines personnes, une visite hebdomadaire fait partie intégrante de l’agenda. Pour d’autres, une ou deux visites par mois suffisent. Si, en théorie, il est tout à fait possible de tailler sa barbe soi-même, il reste préférable de confier les contours à un professionnel pour plus de netteté.

2. Quel entretien entre deux visites chez le barbier?

La barbe est essentiellement composée de poils. Il va donc de soi qu’elle ne doit pas être négligée lors de la douche quotidienne: shampooing spécial barbe et nettoyage à l’eau chaude tous les deux jours. Il est également possible d’utiliser un shampooing au pH neutre disponible dans le commerce. Il doit, toutefois, être adapté au visage. Un shampooing contre les poils gras, par exemple, prive la barbe d’humidité, ce qui la rend cassante et hirsute.

Un baume pour une barbe soyeuse, Mr Bear Family, 19 fr. 90 sur candyrebelz.ch Mr Bear Family Une huile pour soigner sa barbe: L’Oréal, 11 fr. 95 sur manor.ch Manor De l’huile de ricin pour favoriser la pousse: Manoil, 15 francs sur haar-shop.ch Haar-Shop

3. Laver, sécher, poser

Comme pour les cheveux, certains se passent une fois le plat de la main sur les poils du visage pour que tout soit nickel. Pour d’autres, l’utilisation d’un sèche-cheveux et d’un peigne est nécessaire pour obtenir un résultat lisse. L’application d’une huile à barbe nourrissante est recommandée. Elle fait du bien à la peau et aux poils, tout en évitant de piquer lorsque l’on se fait la bise. Et ça ne prend qu’entre cinq et dix minutes.

4. Je veux faire partie de la famille des barbus: comment commencer?