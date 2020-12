Genève : 4 et 5 ans de prison pour une attaque ratée de bancomat

Trois des auteurs d'un casse à l’explosif perpétré en 2019 à Bernex ont été condamnés par la justice.

Le Tribunal correctionnel de Genève a condamné mercredi à des peines de prison ferme trois auteurs du casse raté de la BCG de Bernex, survenu le 12 septembre 2019. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», un prévenu a écopé de 5 ans de privation de liberté, et les deux autres de 4 ans pour dommages à la propriété, explosion et vol d'usage, notamment. La nuit des faits, ils avaient fait sauter le bancomat de l'établissement bancaire à l'aide de gaz, mais n'étaient pas parvenus à accéder aux billets. Ils étaient accompagnés par un complice qui avait réussi à fuir et n'était donc pas jugé. (jef)