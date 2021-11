Cuisine d’automne - 4 idées comfort food proposées par des blogs romands

Il fait froid et il pleut. Chic! Restons à la maison pour cuisiner des mets de saison. Ceux-ci sont, pour la plupart, des recettes simples qu’il est aisé de pimper à condition d’avoir un peu d’imagination et de talent. Les blogueurs romands en ont à revendre. Voici des idées comfort food glanées sur les comptes Instagram de quatre experts à suivre absolument.

Le velouté au brocoli de Guillaume Jean Pierre

Par ici, la bonne soupe! Guillaume Jean Pierre prépare son velouté au brocoli avec… du lait de coco. La garniture est plus classique: lard grillé et croûton. Cet ancien de chez Philippe Chevrier est le chef pâtissier du resto Alive à Genève. En plus d’animer l’alléchant blog Healthycook Life, Guillaume est styliste culinaire et photographe.

Les gnocchis à la truffe de Tosca Olivi

Les gnocchis faits maison: un classique auquel tout le monde (ou presque) s’est attaqué durant le confinement. Tosca Olivi, diplômée de l’École hôtelière de Lausanne, propose, sur son blog 100% végane intitulé Chef Tosca, une version à la truffe fraîche râpée. À la place de la crème, elle utilise de la ricotta végane, du citron, du sel et de la levure.

Le crumble potiron – poire – cannelle d’Élodie Isidoro

Il est bon et beau, le dessert d’Élodie Isidoro! Le potiron se transforme en coupe à garnir selon ses envies. Sur le blog Top of the Fork, la créatrice de contenu et photographe établie à Nyon présente deux recettes: un crumble poire – cannelle et un chocolat fondant coiffé de mousse et de guimauve. La touche finale: un biscuit.

Le chocolat chaud à la fève tonka de Magalie de Preux