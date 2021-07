Canton de Neuchâtel - 4 mineurs sur 10 ont pu acheter de l’alcool illégalement 

Neuchâtel moins bon que la moyenne

Les contrôles menés par Addiction suisse en 2019 et publiés en 2020 font état de 20% de ventes illégales en Suisse. Ce bon résultat représente une baisse de 10 points par rapport à 2016. Addiction suisse relevait que les garçons qui font des achats en groupe étaient davantage contrôlés que les filles, et que les filles en solo étaient celles qui obtenaient le plus facilement de l’alcool avant l’âge légal.