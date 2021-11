Canada : 4 morts et un disparu après les inondations record dans l’Ouest

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud-ouest de la province de Colombie-Britannique en début de semaine ont provoqué des glissements de terrain et détruit de nombreuses routes.

Getty Images via AFP

Les inondations record qui ont frappé l’Ouest canadien ont fait au moins quatre morts, et une cinquième personne est toujours portée disparue, ont annoncé samedi les autorités locales qui ont restreint l’accès au carburant dans les régions sinistrées.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud-ouest de la province de Colombie-Britannique dimanche et lundi derniers ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, qui ont détruit routes et infrastructures. L’oléoduc Trans Mountain, crucial pour l’industrie pétrolière d’Alberta, a notamment été temporairement fermé.