buzz: 4 news WTF pour booster votre virilité

1. Ronaldo aurait botoxé ses parties génitales

2. Un anneau pénien à 25’000 dollars

Homer, la marque de vêtements et d’accessoires de luxe du chanteur Frank Ocean, a annoncé, cette semaine, le lancement de plusieurs produits pour fêter son 1er anniversaire. Parmi les bijoux proposés, on trouve un cockring. Fabriqué en or jaune 18 carats et serti de diamants taille princesse, cet anneau coûte la somme de 25’570 dollars, soit près de 24’352 francs suisses.

3. Le culturiste a menti sur son poids

4. Gros nez = gros pénis

La taille du nez aurait un lien avec la taille du pénis. Une récente étude japonaise, menée par l’Université de Kyoto et publiée dans la revue médicale «Basic and Clinical Andrology», montre une corrélation entre la taille du pénis et la taille du nez. Les chercheurs souhaitaient «déterminer quels facteurs autres que l’âge sont liés à la longueur du pénis». Ils ont analysé les cadavres de 126 hommes âgés de 30 à 50 ans. La taille, le poids, la circonférence et la longueur de leurs pénis ont été mesurés tout comme les poids des testicules, de la prostate et la taille du nez. Les résultats indiquent donc «que la longueur du pénis peut ne pas être déterminée par l’âge, la taille ou le poids corporels, mais qu’elle a déjà été déterminée avant la naissance».