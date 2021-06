Vie pratique - 4 produits indispensables à une peau éclatante en été

Gommer

Gommage au Sucre «Tonic» aux huiles essentielles, Clarins. Clarins / iStock

Se laver ne suffit pas. L’exfoliation une fois par semaine est fondamentale. Ce geste élimine les squames, c’est-à-dire les cellules mortes de l’épiderme. On peut utiliser un gain de crin, un gant de toilette ou un produit. Certaines personnes le fabriquent elles-mêmes (sucre ou sel + huile). On peut aussi acheter le soin ad hoc.

Conseil: insister sur les articulations et les zones sèches (mains, pieds)

Hydrater

Brumisateur d’eau minérale, Évian. Évian / iStock

C’est LE geste de beauté par excellence. Il faut boire de l’eau (au moins 1,5 litre au quotidien) tout au long de la journée. En été, on doit boire davantage. L’hydratation passe aussi par l’alimentation. Il vaut mieux privilégier les fruits, les légumes et éviter les mets très salés ainsi que l’excès d’alcool. En cas de coup de chaleur, dégainez un vaporisateur d’eau minérale.

Conseil: aromatisez l’eau avec de la menthe et du citron. C’est un délice.

Soigner

Huile Prodigieuse Néroli, Nuxe. Nuxe / iStock

Après avoir fait sa toilette, il faut utiliser un soin. En hiver, on utilisera une crème. En été, on l’évite parce qu’elle est souvent trop riche et donne l’impression d’asphyxier le corps. On lui préférera un gel (pour qui cherche la fraîcheur) ou l’huile sèche (pour qui cherche un fini satiné).

Conseil: On met lui dans la paume et on applique l’huile. Pensez à éponger l’excédent pour ne pas tacher vos vêtements.

Protéger

Eau de protection solaire SPF 50, Vichy. Vichy / iStock

Le soleil est l’ami, mais aussi le pire ennemi de la peau. La protection solaire est primordiale pour éviter rides, taches et tumeurs. Si on ne peut pas couvrir sa peau lors d’une exposition aux rayons UV, il faut appliquer un écran total SPF 50. À la place d’une crème qui laisse des traces rend l’épiderme luisant, il vaut mieux employer une eau de protection solaire qui ne laisse qu’un voile fin et parfumé.