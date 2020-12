L’Avent est une période stressante. Elle l’est davantage cette année à cause de la pandémie de Covid-19. Pour la traverser sans peine, il est bon de prendre un peu de recul et de s’occuper de son intérieur (dans tous les sens du terme).

Embaumer

Échanger

Purifier

Faire peau neuve. On prend soin de soi en passant du temps dans la salle de bains. On utilise des produits ciblés tels qu’un nettoyant pour le visage, un gommage et un soin hydratant. La touche finale: du parfum pour diffuser l’allégresse dans son sillage.

Se cultiver

On a tendance à abuser des repas copieux et à boire plus que de raison. On enraye ce cercle vicieux en s’astreignant à s’hydrater: au moins 1,5 litre d’eau par jour pour lutter contre les méfaits du froid et du chauffage. En fin, on nourrit son esprit en lisant de la poésie avant d’aller se coucher de bonne heure.