Israël

Quatre «terroristes» tués à la frontière syrienne

Les quatre hommes ont été abattus par l’armée israélienne alors qu’ils posaient des explosifs. Leur appartenance au Hezbollah ou à l’Iran n’est pas prouvée.

Ces hommes non identifiés «se trouvaient en territoire israélien mais au-delà de la barrière», a indiqué le lieutenant-colonel Jonathan Conricus aux journalistes par téléphone.

Une unité israélienne, sous la couverture de snipers et de raids aériens, a attaqué les hommes infiltrés dimanche peu après 23H00 locales (22h00 heure suisse), a-t-il dit. «Nous pensons que tous les quatre ont été tués». Il a précisé qu’il n’y avait pas eu de victimes côté israélien.

Israël et la Syrie voisine sont techniquement en guerre. La Syrie est ravagée depuis 2011 par une guerre complexe impliquant des rebelles, des djihadistes et des acteurs régionaux et internationaux.