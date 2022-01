make-up - 4 trends pour pimper son style ce week-end

Les yeux

Les premiers épisodes de la deuxième saison d’«Euphoria» sont sortis cette semaine. La make-up artiste de la série, Doniella Davy, continue de proposer des maquillages colorés et audacieux, notamment des smokey eyes bicolores. Elle n’hésite pas à mélanger des couleurs primaires, comme ici, le jaune et le bleu.

Les joues

On connaissait le contouring – pour affiner le visage ou le nez –, mais il se décline maintenant sur les joues. Il suffit d’utiliser deux teintes de blush et de les fondre l’une à l’autre pour un effet ombré et liftant des pommettes.