Italie: 40 ans après, Rome rouvre l’enquête sur la «disparue du Vatican»

Emanuela Orlandi, âgée de 15 ans et dont un des parents travaillait au Vatican, a été aperçue pour la dernière fois dans le centre de Rome à la sortie d’une leçon de musique le 22 juin 1983. Depuis quarante ans, cette affaire a donné lieu à d’innombrables spéculations et n’a cessé de passionner les Italiens sur fond de théories du complot mettant en cause les services secrets, la mafia, les hautes autorités vaticanes ou la franc-maçonnerie. Cette affaire a également inspiré une récente série documentaire à succès, «Vatican Girl», diffusée sur Netflix.