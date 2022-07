Sécurité routière : 40% des accidents dans des giratoires impliquent un vélo

Une voie indépendante pour les vélos

Le BPA suggère donc des mesures pour faire baisser le nombre d’accidents. Le mieux est de prévoir pour les vélos classiques et électriques une voie indépendante en dehors du giratoire, en particulier s’il est à plusieurs voies ou lorsque la largeur de la chaussée dépasse 5,5 mètres, recommande-t-il. «Selon plusieurs études, cette solution est non seulement la plus sûre, mais aussi celle que les cyclistes considèrent comme la plus agréable».