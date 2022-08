Accès à la propriété : 40% des biens immobiliers vont se libérer d’ici à 2045

Or cette génération va bientôt arriver à la retraite. Et c’est celle qui possède le plus de biens. Selon Credit Suisse, 40% de tous les appartements et villas du pays lui appartiennent. Autant de logements qui arriveront donc prochainement sur le marché. «Car l’expérience montre qu’à partir d’un certain âge, les maisons individuelles deviennent un fardeau», explique Fredy Hasenmaile, expert immobilier à Credit Suisse. Sans parler de la santé qui se dégrade parfois. Du coup, les retraités décident de vendre.