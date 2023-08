Suisse: 40% des parlementaires font état de conflits d’intérêts

Les cas les plus fréquents concernent les changements d’affectation de terrains pour permettre la construction de maisons ou d’immeubles. Au profit d’un propriétaire qui fait partie de la commission chargée du dossier.

Pour la première fois, une enquête révèle les «magouilles» et le népotisme qui peuvent avoir lieu dans les législatifs des communes et des cantons. Tamedia a enquêté sur la probité des élus en Suisse. Ceux-ci devaient indiquer s’ils avaient déjà constaté des conflits d’intérêts dans leur travail de parlementaire; en clair, s’ils avaient remarqué que quelqu’un tirait un profit personnel de ses propres décisions ou de son engagement au sein d’un organe politique. Verdict: 819 des 2054 sondés ont répondu oui, soit 40%, révèle le Tages-Anzeiger, mercredi. Et 600 ont même répondu, exemples à l’appui, avoir constaté à plusieurs reprises des problèmes.