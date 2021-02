Deux biais à considérer

Aglaé Tardin a précisé que «deux biais de sélection» étaient à considérer pour analyser cette donnée. D’une part, ces chiffres ne concernent que les patients qui ont effectué un test PCR aux HUG, sachant que ces derniers réalisent «entre un tiers et une moitié de l’ensemble des tests PCR du canton». Autrement dit, le nombre réel de personnes infectées par le variant anglais est inconnu, mais forcément plus important: la statistique ne prend en compte ni les individus testés par PCR dans les autres laboratoires genevois, ni ceux ayant subi un test antigénique, ou test dit «rapide».

«Souche prédominante»

«On voit bien que ce variant s'étend rapidement et qu'il tend à devenir une souche prédominante dans un délai relativement court dans la région, expose la médecin cantonale. Cela nous conforte dans l'idée que nous devons considérer tout cas positif comme porteur de la nouvelle souche. Nous renforçons les enquêtes d'entourage et la sensibilisation du cas index et des contacts étroits dès la confirmation d'un nouveau variant. Nous favorisons le dépistage des personnes exposées (testing des contacts). Nous cherchons à endiguer le plus activement possible les nouvelles chaînes de transmission.»