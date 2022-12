Guerre en Ukraine : 40% du réseau électrique hors d’usage après des bombardements russes

Environ 40% du réseau électrique ukrainien restait jeudi hors d’usage et des dizaines de travailleurs de l’énergie ont été tués et blessés.

«La Russie a détruit 40% du système énergétique ukrainien avec des attaques terroristes aux missiles. Des dizaines de travailleurs de l’énergie ont été tués et blessés», a affirmé DTEK, le plus grand investisseur privé dans le secteur de l'énergie en Ukraine, dans un communiqué publié sur Telegram.

Après avoir essuyé des défaites militaires humiliantes sur le terrain, la Russie a commencé en octobre à viser des installations énergétiques ukrainiennes, provoquant de graves dégâts et entraînant des graves pénuries d’électricité qui affectent des millions d’Ukrainiens chaque jour.

Juste avant l’hiver

Le 24 novembre, les dernières frappes massives sur ces sites ont laissé dans le noir et le froid des régions entières, y compris la capitale Kiev. Et de nouvelles frappes russes risquent d’aggraver considérablement la situation énergétique, et de provoquer une nouvelle crise de réfugiés au plein cœur de l’hiver.